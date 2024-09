Del Debbio riparte col botto: intervista a Meloni. Da Porro a Merlino, l'informazione Mediaset

Da Mattino 4 con Federica Panicucci e Roberto Poletti a Diario del giorno con Giuseppe Brindisi

Riparte, lunedì 2 settembre, la stagione televisiva del gruppo Mediaset. Su Canale 5, «Mattino Cinque News» condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il contenitore della mattina è in onda dal lunedì al venerdì alle 8.45. «Pomeriggio Cinque», in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00. Alla guida, per il secondo anno consecutivo, Myrta Merlino. Su Retequattro torna «Mattino 4», con Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dal lunedì al venerdì alle 10.55. Alle ore 15.30 Giuseppe Brindisi torna al timone di «Diario del giorno», in onda dal lunedì al venerdì.

Sempre su Rete 4, questa sera, nel primo appuntamento con «4 di Sera» Paolo Del Debbio intervista il premier Giorgia Meloni sulla stretta attualità politica italiana e internazionale. Nel corso della serata verranno approfonditi tutti i fatti salienti della giornata, con collegamenti dalle piazze italiane per conoscere il punto di vista dei cittadini. Fra gli ospiti inoltre: Elisabetta Gualmini e Maurizio Belpietro. Del Debbio tornerà anche in prima serata con «Dritto e Rovescio» da giovedì 12 settembre. In prima serata, sempre su Rete 4 alle 21.20, torna «Quarta Repubblica» condotto da Nicola Porro che apre la stagione con un’intervista all’ex governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

Riparte su Canale 5 «La ruota della fortuna» condotto da Gerry Scotti. Dopo il grande successo riscosso a maggio con l’edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno (che l’ha condotto per quattordici edizioni), la nuova edizione del game show andrà in onda ogni giorno alle 18.45 sulla Rete Ammiraglia Mediaset. Al fianco dello zio Gerry in questa nuova edizione, troveremo ancora Samira Lui: gestirà il tabellone delle lettere, fornendo di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati. Il 5 settembre, inoltre, su canale 5, in prima serata, appuntamenti «Tutti in Arena» con il concerto evento di Annalisa all’Arena di Verona, in compagnia di numerosi ospiti che sono saliti sul palco per duettare insieme a lei. Dal 9 settembre sono previsti anche i ritorni di «Forum» con Barbara Palombelli e di «Uomini e Donne», condotto da Maria De Filippi. Il people show ha già iniziato a registrare le puntate che andranno poi in onda da quella data.

Il 10 settembre, a nemmeno due mesi dall’eclatante successo della versione estiva, torna «Temptation Island» con una nuova edizione e coppie pronte a mettersi in gioco e capire se continuare o meno la loro relazione. Anche in questo caso, saranno separati per alcune settimane, per poi decidere se tornare a casa insieme oppure lasciarsi. Confermato Filippo Bisciglia alla conduzione. Da sabato 14 settembre, Silvia Toffanin torna con «Verissimo» mentre il 15 settembre è previsto il ritorno di «Amici» nel consueto appuntamento della domenica pomeriggio dalle 14 alle 16.30 circa. E anche domenica secondo appuntamento con il programma della Toffanin.