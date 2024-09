Affari Tuoi, la prima di Stefano De Martino: colpo di scena all'ultimo pacco

Sullo stesso argomento: Macché TeleMeloni: Cassini già al lavoro dopo il post choc contro Giorgia

Buona la prima per Stefano De Martino, scelto per la conduzione dell'amatissimo Affari Tuoi, access prime time di Rai 1. Il debutto di lunedì 2 settembre del programma dei pacchi è caratterizzato da un partita serrata e dal messaggio del giovane padrone di casa al suo illustre predecessore: "Come direbbe il buon Amadeus: soldi sicuri!".

A giocare è Monica dal Veneto, con il compagno Edoardo, che sceglie il pacco numero 20. Nel corso della partita vanno via cifre importanti: i 200mila euro ma anche i 300mila. “Ma ci sono ancora 100mila euro” spiega il conduttore che ha già coniato qualche espressione destinata a caratterizzare la stagione di Affari Tuoi. "Spacchetti", è l'invito ai concorrenti di De Martino che chiama "Pasqualo" il dottore che fa e disfa il destino della gara, offrendo soldi per terminare anzitempo la partita o scambi di pacchi. Una puntata d'esordio con il lieto fine. Il dottore infatti offre alla concorrente 60mila euro ma Monica rifiuta convinta di avere di più nella scatola tra le sue mani. E ha ragione: si porta a casa 100mila euro.