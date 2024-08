Ballando con le stelle, mistero sul tredicesimo concorrente: "Una donna". Il retroscena

Francesco Fredella 28 agosto 2024 a

Manca il tredicesimo concorrente. Mancano ancora gli abbinamenti, ma è tutto pronto per la nuova stagione di Ballando con le stelle (che è alle porte). I nomi già ci sono, ma una gola profonda ci dice che si sta chiudendo l'accordo con l'ultimo concorrente. Dovrebbe essere una donna. I confermati, al momento, sono: Bianca Guaccero, il comico Francesco Paolantoni, l’ex velina Federica Nargi, il giornalista Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli (che fa il salo da Mediaset alla Rai), I Cugini di Campagna, l’attore turco star della soap “Terra amara” Furkan Palali e lo schermidore Tommaso Marini, che ha vinto in squadra la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi.

Chiediamo qualcosa in più a Rossella Erra, uno dei volti Rai più amati, che dice: "Furkan il turco di Terra Amara è già qui in Italia perché vuole ambientarsi e studiare italiano per affrontare meglio Ballando. Qui è in pianta stabile a Roma ma è stato settimana scorsa a Firenze per conoscere le nostre opere d’arte". Rebus Barbara d'Urso. Potrebbe essere una delle "ballerine per una notte", secondo i rumors delle ultime settimane ci sarebbero stati dei contatti da parte della produzione per portarla in prima serata su Rai1. Ma al momento non ci sono conferme, i fan di "Carmelita nazionale" sperano nel suo ritorno.