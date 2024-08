International Salieri Circus Award, tutte le acrobazie del circo

Francesco Puglisi 25 agosto 2024 a

Al via al teatro Salieri di Legnago la quarta edizione dell’International Salieri Circus Award una delle rassegne circensi più importanti del panorama internazionale. Quest’anno tra artisti e acrobati in gara, danzatori e musicisti, sono oltre 100 gli artisti in scena per 5 giorni dal 26 al 30 settembre. A contendersi i prestigiosi Salieri d’Oro, d’Argento e di Bronzo, premi che possono cambiare una carriera, saranno 22 acts con artisti di 21 nazionalità: Argentina, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cina, Cuba, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Spagna, Olanda, Russia, Sudafrica, Thailandia, Ucraina, Ungheria e Usa.

Selezionati dal direttore artistico Antonio Giarola tra oltre 600 candidature e accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, si sfideranno 22 numeri in programma, in singolo, in coppia e in troupe, suddivisi tra i due spettacoli di selezione, «Axur» (A) e «Falstaff» (B), completamente differenti tra loro. Saranno molti e raffinati i numeri aerei, dalle straordinarie evoluzioni del trio femminile Wise Fools con un originale trapezio triplo, ai sinuosi ed energici duetti su palo aereo degli Xtreme Flying. Dalla danza classica con evoluzioni alle cinghie aeree di Yuchan, alla danza su trapezio di Valentina Padellini della compagnia Artemakìa. Sul cerchio aereo si potrà ammirare l’eleganza e l’eccezionale flessibilità di Patrik Nagy ma anche la fusione di forza e grazia delle Luna Girls Duo.

Tra terra e cielo si potrà ammirare la fusione surreale di pattinaggio a rotelle e discipline aeree della coppia Duo Rêve, le incredibili danze di Chanel Pepper e Lindsey Cova che si muovono e volano appese per i capelli, l’eccezionale danza di Miss Vera sul filo teso. Rimanendo maggiormente con i piedi a terra, il team di sette donne Queen Habesha Girl incanterà il pubblico con un’incredibile combinazione di contorsionismo e danza ritmica sincronizzata, mentre si ammirerà con il fiato sospeso la danza con lancio di coltelli del duo On Edge. Il mano a mano sarà ben rappresentato dal duo Ballet on Shoulders e dal Duo Ice. Alexandra Malter presenterà un virtuoso numero con gli hula hoops, Cello uno di verticalismo in relazione romantica con un contrabbasso, il giovanissimo Ivan Slipchenko un intreccio narrativo tra recitazione ed equilibrismi su rola bola, Artem Sherstobitov un originalissimo numero di danza ed equilibrismo con pali e Mikail Karahan un’ipnotica danza con la ruota Cyr. Tra i numeri in gara per la giocoleria, si potranno ammirare AnnaDellArt con juggling, le coreografie con vari attrezzi di Elena Gambi e il diablo di Aleksei Teslin. La parte comica avrà la sua principale espressione con i Crazy Mozart in una performance di clownerie e musica.

La realizzazione dell’Ouverture della quarta edizione dell’International Salieri Circus Award, nasce dalla collaborazione tra la Salieri Circus Academy e la compagnia tedesca Scenic Circus, con coreografie a cura di Gulnara Savenko, Elena Grossule e Giada Marchese, eseguite sulle note dell’opera Falstaff di Antonio Salieri. Gli interpreti sono otto giovani ballerini e artisti circensi ucraini che attualmente vivono tra Budapest e Berlino e due acrobate della Salieri Circus Academy. La produzione è stata realizzata con il fondamentale supporto di Péter Fekete e del Capital Circus di Budapest, oltre all’importante cofinanziamento dell’Unione Europea. Gli otto interpreti ucraini sono Mila Andriievska, Alisa Astapova, Elizabeth Dolga, Sergej Ivanov, Daria Krueger,Veronika Krukovska, Viktoriia Shevchenko e Markian Strotsiak e le interpreti della Salieri Circus Academy sono Elisa Colombo e Sara Mezzari.