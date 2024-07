Ballando con le stelle, tam tam su Maionchi. Interviene Milly: "Tempesta!"

27 luglio 2024 a

Sembrava fatta: Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le stelle. Invece è stato solo un malinteso. Ieri, sul canale social del programma di ballo più seguito della tv, è stato pubblicato un video in cui la nota discografica musicale esprime la sua opinione sui talenti e sugli elementi di cui un buon tecnico deve tenere conto e tutti hanno pensato che fosse lei una dei "severissimi" pronti ad alzare le palette a bordo pista. La notizia ha entusiasmato tantissimi utenti, che sui social hanno condiviso il filmato. Anche la stampa ne ha scritto. Oggi, però, Milly Carlucci ha sentito il bisogno di intervenire e di fare chiarezza.

"Tempesta. Tempesta su Ballando con le stelle": così ha esordito la conduttrice dello show di Rai 1 in un video apparso su X nel pomeriggio di oggi. "Che cosa è successo? Ieri abbiamo pubblicato dei video in cui ci sono delle considerazioni fatte da alcuni personaggi e abbiamo posto la domanda 'Come ti comporteresti se tu fossi un giudice' a Mara Maionchi e lei ha detto delle cose molto interessanti", ha raccontato.

Poi la verità. "Questo non vuol dire che Mara Maionchi sarà un giudice di Ballando con le stelle. Era un gioco per divertirci un po', però ci hanno preso sul serio e quindi tempesta", ha continuato Carlucci fissando dritto in camera. "Mara è nei nostri cuori, un personaggio strepitoso ma giudice di altri programmi. Noi abbiamo la nostra strada. Baci a tutti e buona estate!", ha concluso, non aggiungendo niente di più sulla giuria.