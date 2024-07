Giulia Salemi è incinta. “Sono impaurita”, l'annuncio social e lo scatto con Pierpaolo Pretelli

Alice Antico 21 luglio 2024 a

Nuovo bebè in arrivo: Giulia Salemi è incinta, come ha dichiarato sui social negli scorsi giorni. L’influencer peruviana aspetta il suo primogenito dall’attuale compagno Pierpaolo Pretelli, con cui condivide una storia d’amore da oltre tre anni, dopo la loro conoscenza come concorrenti della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. I due hanno scritto un post che recita: “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile”, postando a corredo le loro foto assieme che ritraggono la felicità del momento e il pancino di Giulia. “Sono impaurita? SI.. Ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro”, ha sostenuto la Salemi con fierezza.

E poi, nel testo a corredo delle foto, la dedica finale: “Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà”. Pierpaolo Pretelli, come noto, è già papà di Leonardo, avuto nel 2017 dall’ex compagna Ariadna Romero. Leo, 7 anni appena compiuti, vive oggi con la mamma a Miami, anche se spesso torna in Italia per fare visita al suo papà e, in quelle occasioni, passa del tempo anche con Giulia Salemi, con la quale sembra andare molto d’accordo.