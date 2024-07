Festival di Tagliacozzo, sul palco anche D'Alessio, Venditti e Mannoia

11 luglio 2024 a

a

a

È sempre più raro, al giorno d'oggi, vedere un festival in grado di compiere il giro di boa e arrivare ai così detti “anta”. E ancora più raro è arrivarci in grandissima forma, come fosse la prima volta, senza adagiarsi su comodi allori o vivacchiare grazie a polverose glorie passate. Non è dunque un caso che il Festival Internazionale di Mezza Estate della Città di Tagliacozzo sia riuscito in questo 2024 a tagliare il prestigioso traguardo dei quarant'anni; quarant'anni di musica, danza, teatro, arte ed emozioni conquistati sul campo con tenacia, perseveranza e, soprattutto, con il coraggio di costruire una proposta culturale capace di innovare e custodire insieme, di guardare al futuro senza dimenticare il passato. Così la quarantesima edizione della manifestazione, in programma fino al 21 agosto nel bellissimo borgo abruzzese, si preannuncia davvero speciale, e non poteva essere altrimenti: un'edizione con ospiti di grande prestigio, capace di spaziare a tutto campo, dalla danza alla musica classica, dall'opera alla musica leggera, dalla letteratura al jazz, in una continua contaminazione tra linguaggi che è ormai la firma inconfondibile del direttore artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Video su questo argomento Antonello Venditti manda in visibilio i fan con "Grazie Roma". Con lui un cantante a sorpresa | GUARDA

«40 anni di Festival è un traguardo davvero considerevole - ha spiegato il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio - raggiunto grazie all'impegno di chi ci ha preceduto e di tutti noi che in questi ultimi 8 anni abbiamo avuto l'onore di consolidare e far crescere una delle manifestazioni più importanti del panorama». A celebrare questo speciale compleanno ci saranno, tra gli altri, Fiorella Mannoia e Antonello Venditti, Alessandro Quarta e Nicola Piovani, ma pure Fabrizio Bosso, Fabio Concato, Peppe Servillo con gli Avion Travel. Menzione speciale merita l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, la quale celebrerà lungo diverse serate un altro importantissimo anniversario, quello del centenario di Giacomo Puccini. Un cartellone di assoluto livello, il cui coronamento sarà il Gran Gala finale durante il quale saliranno sul palco alcuni degli artisti più importanti del panorama della musica leggera italiana, come Gigi D'Alessio, Diodato, Fabrizio Moro, Marco Masini e tanti altri. «La longevità del Festival Internazionale di Mezza Estate – ha sottolineato l'assessore alla Cultura Chiara Nanni – testimonia quanto questo evento sia stato capace negli anni di adeguarsi ai tempi e ai gusti degli spettatori, attestandosi oggi come il simbolo più forte dell'importanza che la nostra città dedica ai valori della cultura e a quelli del territorio di cui fa parte».