Fiorello, lo spot delle polemiche: spuntano i testimonial Vip

Nell'ultima puntata di Viva Rai 2, giovedì 22 febbraio, domina come sempre la rassegna stampa con Fiorello che affronta a modo suo la polemica delle ultime ore, quella sullo spot per la sicurezza stradale in cui le ragazze protagoniste non indossano la cintura di sicurezza. Non si fanno attendere le battute ironiche di Fiorello: “Io non so se sapete come si fa uno spot e tutte le persone che sono coinvolte. Ma è mai possibile che nessuno, neanche il più cretino di tutti, abbia detto qualcosa? In ogni caso, non è la prima volta che succede una cosa del genere”, ha ironizzato lo showman siciliano, "una volta fecero una campagna contro il fumo e il testimonial era Antonello Venditti! Ora ne faranno un’altra per l’uso del casco e il testimonial sarà Angela dei Ricchi e Poveri!”, esclama ricordando la recente ospitata di Angela Brambati e Angelo Sotgiu a Viva Rai2 che sono volati via in moto senza casco.

La puntata prosegue quindi con il commento a quanto è accaduto in queste ore a Napoli e alla voragine che si è improvvisamente aperta al Vomero. “Immaginate la sensazione, improvvisamente da ‘Mare Fuori’ si è passati a ‘Terra Dentro’! Scherzi a parte, facciamo un grande in bocca al lupo ai feriti!”, afferma Fiorello nel suo Mattin Show in diretta dal glass del Foro Italico a Roma.