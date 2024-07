Pino D'Angiò, addio al cantautore di "Ma quale idea". Dal primo rap italiano a Sanremo

06 luglio 2024 a

Lutto nella musica italiana. È scomparso all'età di 71 anni Pino D'Angiò, cantautore che negli anni '80 ottenne un successo straordinario con il brano "Ma quale idea", considerata una delle prime canzoni rap in italiano. Originario di Pompei, il suo nome all'anagrafe era Giuseppe Chierchia. Nel crso della sua carriera aveva lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale. Da anni soffriva di problemi di salute.

La sua ultima apparizione televisiva è stata all’ultimo festival di Sanremo, nella serata delle cover, in cui col gruppo Bnkr44 ha interpretato suo brano di maggior successo, uscito come singolo nel 1980 e che ha venduto milioni di copie in Italia e nel mondo. In quello stesso il cantautore fu premiato come miglior paroliere italiano. "Non esistono parole per spiegare il buio di questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggi Pino ci ha lasciati", si legge nel post. "Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente. Tutto. Oltre l’immaginabile. Questo eri, sei e rimarrai".