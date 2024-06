Rai3, prime mosse sul palinsesto futuro. Giletti e il segreto sulla nuova trasmissione

Francesco Fredella 19 giugno 2024 a

I nuovi programmi della Rai prendono forma. E, in particolare, su Rai3 spunta il tanto atteso Massimo Giletti, il suo programma è ancora in fase di definizione, non si conosce il titolo. Sappiamo che - come scrive TvBlog - andrà in onda di lunedì in prima serata contro Nicola Porro su Rete4. Il conduttore e giornalista è al lavoro in queste ore con tanti giornalisti per cercare di scrivere al meglio il programma, ma nessuno parla. Bocche cucite. Giletti, da quanto apprende TvBlog, sarà impegnato anche in alcune serate speciali: un po’ come accaduto con la celebrazione dei settant’anni della televisione su Rai1.

Capitolo Salvo Sottile: anche lui al lavoro con tante novità. Monica Setta, invece, è impegnata con Storie di donne al bivio su Rai2 nella seconda serata conservando l’appuntamento di sabato delle 15:30 del sabato pomeriggio. La new entry è Antonino Monteleone, ex iena, con un nuovo programma in onda da ottobre a maggio. Di domenica pomeriggio spazio all’intervista one to one con Monica Maggioni ed il suo In mezz’ora. Sono queste le prime indiscrezioni, ma ce ne saranno tante altre: a luglio è attesa la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai. E non mancheranno novità.