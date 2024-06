Donno fa la vittima in tv: "Ma quale rissa! Ho subito un'aggressone"

13 giugno 2024 a

Il giorno dopo la mega rissa alla Camera, il deputato del Movimento Cinque Stelle Leonardo Donno, che era stato trapostato in carrozzina in ospedale, ha raccontato la sua versione a Dritto e Rovescio, in onda su Rete4.

"Non è stata una rissa, in una rissa si picchiano più persone, qui c'è stata un'aggressione. C''è stato un pestaggio nei miei confronti da parte di alcuni colleghi e alcuni sono riusciti a colpirmi con una serie di pugni e di calci. Fortunatamente quelli del collega Iezzi non mi hanno raggiunto e mi hanno solo sfiorato, erano pugni violenti e qualche commesso è stato colpito in faccia. Mi è arrivato un pugno in pieno petto da parte di un altro collega e sono caduto in terra. Non riuscivo più a respirare".