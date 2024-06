Milly Carlucci e il primo concorrente di "Ballando con le stelle": ecco chi è

Francesco Fredella 12 giugno 2024 a

Milly Carlucci, insuperabile conduttrice di Rai1, scalda i motori. "Ballando con le stelle", il suo gioiellino televisivo, sta per tornare: subito dopo l'estate, all'inizio della nuova stagione tv, andrà in onda la prima puntata. Ed è subito corsa allo scoop: chi saranno i concorrenti in gara? Le ultime edizioni sono state spettacoli anche dal punto di vista dello share con numeri incredibili. La prima puntata di "Ballando con le Stelle" andrà in onda sabato 28 settembre e sarà più lunga rispetto agli anni passati: si parla di 12 puntate. Secondo TvBlog, il primo concorrente intercettato dalla Carlucci è Francesco Paolantoni, reduce da L’AcchiappaTalenti.

Secondo rumors, la Produzione avrebbe da tempo messo gli occhi su due grandi donne della tv: Belen Rodriguez e Barbara d’Urso (che Milly avrebbe da tempo corteggiato per lo sbarco in prima serata su Rai1, ma senza riuscire). Rebus d'Urso: riuscirà ad arrivare su Rai1? Mistero. Poi si fa il nome di BigMama unito a Melissa Satta. Son questi i primissimi nomi che circolano.