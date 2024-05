Affari tuoi, il finale di partita scatena i sospetti: "Chi sono questi due"

24 maggio 2024 a

Il gioco dei pacchi appassiona gli italiani, anche grazie a quel processo di immedesimazione che scatta quando il concorrente si trova davanti all'offerta del Dottore: pochi, maledetti e subito, o rischiare il colpo grosso? L'ultima puntata di Affari Tuoi, il gioco di Rai1 condotto da Amadeus, ha scatenato emozioni forti che molti telespettatori hanno riversato sui social. A giocare è Marco da Palermo, in una partita che tiene incollati gli appassionati fino alla fine. Si arriva al punto che ci sono in giro pacchi "pesanti" da 300.000 o da 75.000. Ma consistenti sono anche le proposte del Dottore. Marco, tuttavia, rifiuta due ricche offerte: una da 49.000 euro e una ben 59.000 euro. Quando la partita volge al termine, la sorte abbandona il concorrente. Viene eliminato il pacco più pesante, quello da 300.000 euro, e Marco rifiuta anche l'ultima offerta da 25.000 euro. Alla fine, nelle mani ha 500 euro e con quelle finisce il gioco.

Un finale amaro per il siciliano, con la moglie Danila che prova a consolarlo. Le tante offerte rifiutate scatenano le critiche: "Sapete chi sono? Questi stanno bene economicamente. Una persona 'normale' non rifiuta quelle somme", "Non fate tutte se manfrine vai avanti perché è ovvio che non avete tanto bisogno di soldi senno accettavi e basta chiamarlo coraggio", si legge tra i tanti commenti riversati su X per la grande occasione mancata.