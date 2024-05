Ballando con le stelle, Milly prepara il colpaccio: "Non Belen ma...". Chi sta corteggiando

15 maggio 2024 a

I motori di Ballando con le stelle si sono accesi. La regina della danza Milly Carlucci ha dato il via alla ricerca dei nuovi vip. Già da tempo si parla dei papabili concorrenti, ma non ci sono ancora certezze. Un nome, più di altri, è stato fatto rimbalzare da un sito all'altro ed è quello di Belen Rodriguez. L'argentina, distante ora dal mondo televisivo, si sta sicuramente preparando a nuove sfide. Si è ipotizzato, in virtù di ciò, che fosse interessata a scendere in pista per il sabato sera di Rai 1. In effetti sui social l'abbiamo vista provare più volte. Con tanto di maestri e scarpette. Ma il sito di Davide Maggio ha smentito quest'indiscrezione.

"Belen Rodriguez non balla più. La showgirl argentina era prossima all’approdo nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Sembrava quasi fatta fino allo stop. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Belen Rodriguez non sarà una delle concorrenti del talent danzante del sabato sera di Rai1", si legge in merito alla marcia indietro della conduttrice. Sarebbe assente nel cast anche Nina Moric. Il retroscena, scrivono sul sito, "ci risulta infondato".

C'è però un volto televisivo che potrebbe essere pronto a partecipare alla gara di ballo più seguita. Si tratta di Melissa Satta. A riportare la notizia è Dagospia: "Davide Maggio sgancia la bomba: Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle". "Sarebbe la prima ex velina a partecipare in 19 edizioni di Ballando con le Stelle. La collega Elisabetta Canalis ha partecipato a Dancing with the Stars in America", si legge.