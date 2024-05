L'Acchiappatalenti di Milly Carlucci premiato da Lucarelli: "Una cosa la voglio dire"

14 maggio 2024 a

Milly Carlucci ha dato il via alla prima edizione de L'Acchiappatalenti, lo show condotto da Milly Carlucci che ha l'intento di "catturare" tutti gli artisti che meritano un palco su cui esibirsi. Un magma di performance di diversa natura ha travolto il pubblico in studio e gli spettatori portando in scena allegria. Selvaggia Lucarelli, che per anni ha fatto parte della giuria di Ballando con le stelle e che conosce quindi la padrona di casa e tutto il suo team, ha commentato oggi i risultati della prima puntata del programma. "Ho recuperato la puntata de L'Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. Lavorando con lei e con il gruppo, non ho mai scritto nulla per esempio del Cantante Mascherato ma questa volta una cosa la voglio dire": così ha esordito la giornalista, che poi, con i dati alla mano, ha spiegato i motivi per cui fa il tifo per loro.

"Il 17% mi pare un risultato notevole e non certo disastroso come qualcuno dice", ha detto Lucarelli, spegnendo così le polemiche nate nel corso della prima puntata del talent-show. "Ballando in alcune edizioni non è andato così lontano da questo risultato, per non parlare di altri programmi che sono costati due reni di Kim Kardashian", ha continuato in un post pubblicato su X. Poi la giornalista ha sfoderato l'arma dell'ironia; "Soprattutto considerato il fatto che ho visto una parte del programma e c’erano un pulcino che si spaccava il becco con una telecamera, Wanda Nara che guardava tutto con lo stupore del gatto che guarda l’oblò della lavatrice e Sabrina Salerno che non era in grado di aprire un pennarello".