TgLa7, la minaccia di Mentana sul caso Gruber: "Ne trarrò le conseguenze"

Il caso Gruber scatena un putiferio. Dopo il botta e risposta a distanza tra Lilli Gruber e Enrico Mentana adesso arrivano quasi le minacce di dimissioni. Durante il TgLa7 del 7 maggio, il conduttore si è rivolto direttamente alla sua azienda, chiedendo di prendere posizione rispetto alle dichiarazioni della giornalista di "Otto e mezzo" che si era lamentata per il ritardo nel darle la linea e aveva detto: "L’incontinenza è una brutta cosa"

"Ieri sera siamo andati un po' lunghi col telegiornale - ha detto Era una giornata cruciale, importantissima. La prospettiva di pace in Medio Oriente e la tragedia terribile di Casteldaccia e tante altre notizie. Più come ogni lunedì c'erano anche i sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po' lunghi e me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi ma come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete. Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale e non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei che da parte dell'azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da ventiquattr'ore. Domani sera vedremo se c'è stato qualcosa sennò ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze".