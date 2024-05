Rai, la bomba dell'Ad Sergio: “Sanremo? Ecco chi ci sarà…”

Francesco Fredella 04 maggio 2024 a

a

a

“Sembra una sfida Rai-Mediaset, Fiorello contro Bonolis. Tifo per Fiorello”: Roberto Sergio - Ad Rai - a Rtl102.5 parla di tutto senza freni, intervistato da Federica Gentile nel corso di un collegamento con la prima radio d’Italia a Tennis & Friends. Si parla anche di Sanremo e non solo di tennis. “Troppe fake news quotidiane: Sanremo a Nove? Falso”, dice Sergio. La Gentile gli chiede: Carlo Conti? E Sergio, sorridendo, svela: “L’abbiamo visto ieri ai David… Lui ha quarant’anni di carriera”. Ma la Gentile prosegue: chi presenta il Festival? “Non lo sappiamo. Paolo Bonolis è a Mediaset: in questo momento dobbiamo valorizzare le persone che sono all’interno della Rai”.