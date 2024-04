La Rai ha scelto il nuovo Amadeus? "Trattativa", il nome caldo per Affari tuoi e Sanremo

Francesco Fredella 30 aprile 2024 a

La Rai, si sa, perde un big: Amadeus (che va a Nove con un contratto milionario). Si liberano varie caselle nel palinsesto di viale Mazzini: il gioco dei pacchi, I soliti ignoti. E il Festival di Sanremo. Chi prenderà il posto di Amadeus? Secondo TvBlog la Rai starebbe puntando su Stefano De Martino: ragazzo prodigio, che da sempre s’ispira ad Arbore. Potrebbe essere lui l’asso nella manica della Rai, secondo rumors ci sarebbe una trattativa in corso per i game-show. Resta, però, l’incognita Sanremo: De Martino o Carlo Conti sul palco? Mistero. Nessuno dei due conduttori parla, per adesso.

Stefano De Martino "ad Affari tuoi": Lucarelli fa il tifo, ecco perché

Sempre TvBlog fa sapere che fra Martino in e la Rai la trattativa sarebbe “ormai alle sue battute conclusive”. Ancora TvBlog scrive: “Il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access time di Rai1 con Affari tuoi e/o Soliti ignoti”.