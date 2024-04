Primo maggio, svelato il cast del concertone: da Achille Lauro a Mahmood

23 aprile 2024 a

Una grande festa del lavoro e della musica che coinvolgerà circa 50 artisti uniti nello slogan «Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale» e senza censure. È tutto pronto per il concerto del Primo maggio, a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo e trasmesso da Rai 3, Rai Radio2, Raiplay e Rai Italia. Al concerto live gratuito più grande d’Europa, prenderanno parte circa 50 artisti che attraverso musica, parole e immagini racconteranno i grandi temi sociali di questa edizione: pace lavoro, sicurezza, giustizia sociale ma anche tutela dell’ambiente, salute mentale, disagio e intelligenza artificiale. L’evento, che si aprirà con le parole di Fabrizio De Andrè scritte per "La guerra di Piero", prevede diverse novità tra cui: nuovi conduttori, Noemi e Ermal Meta, e nuova location, Circo Massimo. Si partirà alle 13.15 con un opening condotto da Bigmama (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo dalle 15.15 con Noemi e Ermal Meta in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali), oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia.

Gli artisti che hanno confermato la loro presenza sul palco sono (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp. Opening (ore 13.15): Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. Come ogni anno si esibiranno sul palco del Concertone anche i tre artisti vincitori del Contest 1MNext: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonar (Roma). Uno dei tre sarà scelto dalla direzione artistica dell’evento e premiato durante la diretta tv quale vincitore assoluto di 1Mnext 2024. «Il Primo Maggio è un’occasione per godere di tanti artisti in una grandissima piazza. Il messaggio che mi piacerebbe portare sul palco è trovare con gli altri sempre un punto di contatto, lasciando da parte le differenze», afferma Noemi, emozionata per questa doppia veste di conduttrice e cantante. In questa società, aggiunge Ermal Meta, «è molto facile trovarci improvvisamente divisi. Dobbiamo, invece, restare uniti. Non dobbiamo dimenticarci che l’orizzonte che abbiamo davanti è lo stesso e le differenze che vediamo sono soltanto nei nostri occhi».