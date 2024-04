Harry e Meghan riappaiono in pubblico. "Miniserie": la prossima mossa

13 aprile 2024 a

Mentre, in Gran Bretagna, la famiglia reale deve affrontare il momento drammatico della malattia di re Carlo e della principessa Kate, negli Stati Uniti tornano a farsi vedere in pubblico il principe Harry e la moglie Meghan Markle. L’occasione è una partita di polo che si è tenuta in Florida per raccogliere fondi a sostegno di Sentebale, l’organizzazione benefica da fondata dal dica di Sussex nel 2006 per bambini e giovani adulti che vivono nei Paesi dell’Africa meridionale, Lesotho e Botswana. Harry, Meghan e il loro amico, il giocatore di polo e modello argentino Nacho Figueras, sono stati seguiti da una troupe televisiva - della stessa società di produzione che realizza il reality show sul calcio ’Welcome to Wrexham’ - che lavora a una miniserie Netflix incentrata sul polo. Harry non ha parlato con i giornalisti. Ma Figueras ha detto che spera che lo spettacolo avrà per il polo lo stesso impatto che ’Formula 1: Drive to Survive' ha avuto per il circuito automobilistico mondiale.

Harry e Meghan sono produttori esecutivi dello show. «Ci stiamo lavorando da molto tempo. È sempre stato il sogno e la passione di Harry mostrare al mondo cosa deve fare un giocatore di polo per essere davvero competitivo ai massimi livelli», ha detto Figueras. Harry, ha raccontato, è «un ottimo cavaliere, è un ottimo atleta, ha un’ottima coordinazione occhio-mano. È molto competitivo. È un ottimo giocatore di polo». Nelle partite di venerdì al Grand Champions Polo Club nella periferia della contea di Palm Beach County, la squadra di Harry ha battuto la squadra di Figueras 3-1, con il principe che ha segnato il primo gol raccogliendo la palla a centrocampo. Nella sua prima partita della giornata contro il Maseru Team, il Royal Sentebale ha vinto 1-0, ma il principe ha sbagliato un tiro aperto e ravvicinato.

Con Sentebale che ha vinto entrambe le partite, Harry ha ricevuto il trofeo per aver vinto il mini- torneo - e un bacio sulla guancia - da Meghan. Circa 300 spettatori hanno assistito alle partite, parte di un fine settimana di raccolta fondi che frutterà un milione di dollari a Sentebale, hanno detto gli organizzatori. Dal 2006, le partite di polo di celebrità in tutto il mondo hanno raccolto circa 15 milioni di dollari per l’ente di beneficenza. Secondo il suo ultimo rapporto annuale, Sentabale ha raccolto complessivamente circa 6 milioni di dollari nell’anno fiscale 2022, di cui circa la metà proveniente dagli Stati Uniti.