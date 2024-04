Isola dei Famosi, Luxuria supera la prova del fuoco: la sua conduzione convince tutti

Francesco Fredella 09 aprile 2024 a

a

a

L'Isola dei Famosi, che torna con una totale rivoluzione, fa schizzare lo share in alto. Un ottimo esordio per la nuova edizione, condotta da Vladimir Luxuria, che diventa leader della serata sul pubblico attivo con il 21.71% di share e 3.690.000 spettatori nella fascia prime-time (2.602.000 spettatori totali). La trasmissione tocca picchi che superano il 31% di share e 4.070.000 spettatori. Ottimo risultato anche sui target giovani: 27.5% tra i 15-34enni. E poi il boom sui social: “L’Isola dei Famosi” è il programma d'intrattenimento più commentato dell'intera giornata di ieri. Su X, l’hashtag ufficiale #ISOLA domina il podio dei TT Italia.

"Per candidarsi non bisogna essere stati in Puglia": Fiorello scatenato sul Pd

«Ottimo debutto per l’attesa, nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e grande esordio alla conduzione per Vladimir Luxuria. Una serata ricca di emozioni, dove hanno brillato, oltre a Vladimir, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno. Un successo per il quale Canale 5 ringrazia lo staff autorale e produttivo di Banijay Italia e Mediaset, il regista Roberto Cenci e gli isolani, chiamati a mettersi alla prova nell’impegnativa Cayo Cochinos. In bocca al lupo!», commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Luxuria, che ha vinto l'isola nell'edizione 2008, supera brillantemente la prova del fuoco. Non è sola, ma in studio ci sono anche Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Eleonoire Casalegno, invece, prende il posto di Alvin, come inviata in Honduras.