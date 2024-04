Domenica In, gelo tra i Pooh. Fogli sbotta: "Ma che c...", la reazione di Facchinetti

07 aprile 2024 a

Quella dei Pooh è una carriera lunghissima e piena di successi da raccontare attraverso i decenni ma nel salotto di Mara Venier, nella puntata del 7 aprile di Domenica In su Rai1, non sono mancati attimi di gelo. Sempre lì, sull'addio di Riccardo Fogli alla band, con il conseguente arrivo di Red Canzian nel 1973. Tra Fogli e Roby Facchinetti si è infatti registrata un po' di tensione sui motivi della rottura. Il cantante di Storie di tutti i giorni era sposato con la cantante Viola Valentino ma inizio una relazione con Patty Pravo che finì presto sui giornali.

Facchinetti ha rivelato che all'epoca Fogli si confidava con gli altri membri del gruppo ma smise improvvisamente di farlo dopo essersi innamorato della ragazza del Piper. "Io conobbi Nicoletta, Patty Pravo e ci fu una storia così… io ero sposato con Viola Valentino. Le prime settimane era tutto nascosto, poi si venne a sapere. Viola lo venne a sapere e mi cacciò di casa", racconta Fogli. Quando la storia finì sulle riviste Viola Valentino ruppe con Fogli e i Pooh gli chiesero di allontanarsi. "La verità è che molto amichevolmente con tanto affetto i miei migliori amici mi hanno detto questa faccenda si complica si parla di te e di Nicoletta, si mescola questa cosa e non va bene mi è stato chiesto che cosa decidi?". Ricostruzione che non convince Roby Facchinetti che è apparso piuttosto nervoso e sul procinto di raccontare quelli che ritiene i veri motivi della rottura. "Prima eravamo una band, quando scattò il vero innamoramento lui ha iniziato a vivere la sua storia è si è staccato dalla nostra filosofia, non eravamo più tutti per uno e uno per tutti", ha detto Facchinetti. Dodi Battaglia racconta delle lungeh telefonate tra Fogli e Pravo: "Si parlavano in un linguaggio animale...". "Ma anche se fosse ... Ma che c...", sbotta l'altro. Facchinetti ricorda il concerto al Teatro Sisitina dove a suo dire si consumò davvero la rottura, ma poi la conduttrice con diplomazia chiude lì la "resa di conti". "Ma son passati sessant'anni...", commenta Mara Venier.