Domenica In, Venier "aspirante suora" lascia di stucco Fagnani: "Già fatto"

31 marzo 2024 a

È tutto pronto per una nuova scoppiettante edizione di Belve, il programma di interviste rock condotto da Francesca Fagnani. Martedì, infatti, nuove "prede" finiranno tra gli artigli della giornalista. Ospite a Domenica In, Fagnani ha scelto di allenarsi con la padrona di casa Mara Venier. Agenda rossa a portata di mano e ironia acuta da usare al momento giusto. La conversazione tra i due celebri volti della Rai ha divertito tutto lo studio, toccando vette di simpatia e rivelando retroscena finora nascosti. "Da piccola lei voleva fare la suora e ci ha anche creduto perché ha vinto un premio a catechismo. In famiglia le hanno tarpato le ali come aspirante suora?": questa la domanda da cui è partito tutto.

Dopo le dovute risate, Venier ha preso la parola e ha risposto: "Mia mamma non ci ha creduto. Ero un maschiaccio. Quando ho vinto il primo premio, la mia famiglia è stata avvisata. Mamma non ci ha creduto e non mi ha portato alla premiazione. Il giorno dopo, Don Gino è venuto a casa con la targa. Ero un diavolaccio", ha raccontato. Poi la conduttrice si è bloccata e ha domandato: "Perché devo dire queste cose? Sono io che devo intervistare te". Poi il graffio di Fagnani: "Visto che non è diventata suora, a diciassette anni è rimasta incinta. Ha preso un'altra strada. La prima notte di nozze Francesco prende e se ne va perché voleva diventare attore", ha detto. Ecco il colpo di Venier: "Non ho avuto la prima notte di nozze perché l'avevo già fatta". Grandi risate del pubblico.