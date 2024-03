Fedez e Ferragni "traditi, lui un'industria": parla Diego Abatantuono

31 marzo 2024 a

Il drastico allontanamento tra Fedez e Chiara Ferragni è un po' sulla bocca di tutti. L'influencer ha scelto di trascorrere le vacanze di Pasqua a Dubai con i figli e la sorella Valentina. Il rapper, invece, è volato in Francia. Cresce l'attesa per la puntata di Belve, il programma di interviste di Rai 2, in cui Francesca Fagnani dialogherà proprio con il cantante. Intanto, sono spuntate in rete le parole di Diego Abatantuono, L'attore, uno dei protagonisti della nuova stagione di Lol, in un'intervista concessa a Il Messaggero non è scappato alla domanda sul giudice del programma. "Mi dispiace non averlo conosciuto meglio. Mi pare intelligente. Non arrivi a fare un lavoro come lo fa lui, indipendentemente dal giudizio che ho sulla sua musica, se non lo sei", ha detto senza tanti peli sulla lingua.

Poi il tema caldo della rottura e del possibile divorzio dalla moglie Chiara Ferragni. "È diventato un’industria. Lo stimo. Sono deluso per quello che gli è successo", ha affermato. E il pandoro gate? Cosa ne pensa il maestro dell'ironia? "Mi mette tristezza pensare che persone come lui e la moglie siano stati traditi da gente pagata per seguirli. Avvocati, consulenti: se hanno fatto una leggerezza, qualcuno avrebbe dovuto aiutarli ad accorgersene. Mi fa tenerezza", ha aggiunto. Non è mancato, ovviamente, un intervento sulla nuova avventura. "Lo so, la vita è altro. Stare con i figli e con gli amici, fare il meno possibile. Ma se mi propongono una cosa interessante, la faccio", ha confessato riferendosi alla partecipazione a Lol. "Per fare il comico c’è una sola regola: andare a pranzo con quelli bravi, farci l’aperitivo al bar", ha scherzato.