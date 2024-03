Affari tuoi, "pugni" e "amnesie": Andrea e Simona scatenati, come va a finire

26 marzo 2024 a

a

a

Serata pirotecnica all'ultima puntata di Affari tuoi, con i telespettatori scatenati sui social che inneggiano ad Andrea da San Carlo di Cesena, accompagnato dalla moglie Simona. Hanno il pacco numero 10 I pacchi vanno via uno dopo l'altro, e iniziano i siparietti tra i due. Andrea e Simona sono sposati da sette anni: "Mi viene da ridere perché al provino io ho detto che ci siamo sposati nel 2009, ma in realtà era il 2017. Lei m'ha fatto: Ma chi hai sposato scusa nel 2009?". Battute che esaltano i tanti commentatori dei social, come le scaramucce sulle esuberanze di lui da fidanzato "Faceva il piacione", e lei mollava pugni...

C'è anche il tempo per un fuoriprogramma cult: Andrea ha il sogno di manovrare una telecamera e prende così il posto del cameraman nello studio tv. Tra pacchi cambiati e offerte rifiutati, si arriva alla resa dei conti: nel pacco della coppia ci sono 75mila euro e si fa festa.