Belve, Fagnani pronta ad intervistare Fedez: “Nessuna diffida da Chiara Ferragni”

Francesca Fagnani è pronta a tornare con il suo Belve. La giornalista racconta al Corriere della Sera le sensazioni in vista della nuova stagione: “Sono molto contenta per l’affetto che riceve. È rimasto identico lo spirito iniziale, il tono delle mie domande, che è ironico non cattivo. Le prime intervistate? Una camorrista non pentita e Giorgia Meloni, non era ancora presidente del Consiglio, ma solo leader di Fratelli d’Italia. È stata molto generosa nel raccontare gli aspetti anche privati della sua vita, erano emersi i suoi lati più umani, rispetto all’immagine politica più dura. Certo, con il 5% di allora, era più libera di farlo”.

“Sono contenta quando ci sono i duelli. Anche se risulto antipatica mi va bene, basta che ci sia un sentire, un’empatia. Mi preoccupano - sottolinea Fagnani - di più i silenzi e quando rispondono a monosillabi. Mi uccide la noia, non lo scontro”. Le viene chiesto di ricordare gli scontri più accesi: “Con Asia Argento è stato un duello tosto. Incontro teso anche con Monica Guerritore. Certamente non sono risultata simpatica ad entrambe, ma per me sono state interviste bellissime”.

Tra gli ospiti di punta di Belve di quest’anno ci sarà Fedez, reduce dal turbolento addio con Chiara Ferragni: “Sì. Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo”. La notizia era nell’aria da giorni e si è sparsa la voce di una diffida da parte di Chiara Ferragni nei confronti del rapper, che non potrà parlare della vita privata: “A noi - commenta Fagnani - non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.