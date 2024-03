Sondaggio Mentana, Meloni ride e supera le aspettative. Schlein arranca

25 marzo 2024 a

Questa settimana le intenzioni di voto degli italiani premiano Giorgia Meloni, che esce così rafforzata dagli ultimi colpi bassi della sinistra. La premier aveva fissato l'obiettivo del suo partito per le elezioni Europee: il 26 per cento, ossia quanto preso alle politiche. Aspettative più che superate. Il sondaggio Swg del lunedì, realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, è una conferma per la leader di Fratelli d'Italia. Sebbene le opposizioni tentino di screditare la presidente del Consiglio e di attaccare il governo, infatti, FdI sale al 27 per cento e guadagna lo 0,2. Dietro c'è il Partito Democratico, che non riesce ad aggrapparsi al 20 per cento, la soglia minima prevista per mettere Elly Schlein al riparo da scossoni e attacchi. I dem si fermano al 19,9 per cento.

Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte è al 15,6 per cento e guadagna lo 0,3 per cento nell'arco di una settimana. Salto anche per la Lega, che sale all'8,3 per cento con un +0,3. Scende Forza Italia, che perde lo 0,1 e si attesta al 7,7 per cento. Perde lo 0,1 anche Verdi e Sinistra Italiana, che si blocca al 4,1, ma supera comunque la soglia di sbarramento per le Europee. Azione di Carlo Calenda perde terreno: crolla al 4 per cento e perde lo 0,3. Italia Viva, infine, conquista lo 0,2 per cento e va al 3,4.