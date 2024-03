Domenica In, "possiamo ripeterlo?". Il fuorionda di Mara Venier su Il Volo

24 marzo 2024 a

I tre cantanti de Il Volo sono tra i protagonisti della puntata del 24 marzo di Domenica In, su Rai. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno affrontato le voci su una crisi del gruppo e hanno anche spiazzato la conduttrice Mara Venier rivelando un fuori onda. L'intervista inizia proprio con questo siparietto: Barone durante le prime battute del dialogo afferma: "Possiamo raccontare che cosa è successo fuorionda?". Zia Mara acconsente, e il cantante racconta: "Noi stavamo dietro i led e sentivamo Mara che faceva 'Ma la smettete di scrivermi le cose? Uno non ci vedo, due lo sapete che improvviso'", A quel punto la padrona di casa dello storico programma di Rai1 spiega: "Mi scrivono troppa roba. Mi avevano fatto per voi una presentazione pazzesca, ma io non leggo mai niente. Ho solo bisogno dei titoli delle canzoni. Io improvviso, non so mai cosa faccio e cosa dico".

Dicevamo delle voci su un imminente scioglimento de Il Volo, indiscrezione che vengono smentite dai tre ex "tenorini". "Litighiamo sempre! Noi adesso siamo insieme ma siamo sciolti! Per dare notizie, oggi, si sa. Molta gente ci ha fermato per strada dicendo 'Non vi separate, non vi separate!'", dice ancora barone, "È usciata la settimana di Sanremo che dovevamo fare un’intervista e lui (Ignazio Boschetto, ndr) come al solito non si è svegliato". E Gianluca: "In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene l’equilibrio ed è Ignazio. Io e Piero siamo gli opposti, come la sinistra e la destra", ha detto Gianluca. Insomma, il Volo continua.