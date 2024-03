Alessandra Mussolini crolla da Mara Venier: "Il tradimento più vero"

18 marzo 2024 a

Una lunga intervista. Forte commozione. A Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, Alessandra Mussolini si è raccontata a tutto tondo, a partire dal suo ultimo lavoro. "Il gioco del buio" è il libro che ha scritto per narrare, attraverso gli occhi di una bambina, i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita. "Mia nonna per me è stata una figura straordinaria, anche se ha fatto soffrire mia mamma", ha detto in maniera diretta l'europarlamentare, specificando però di non aver mai nutrito rancore nei suoi confronti.

"Adoravo mia nonna. Lei ha costruito tanto nella sua vita ma ha sacrificato una figlia, ovvero mia mamma Maria e io dovevo raccontarlo. Questo libro è come se fosse un lungo post, io dovevo condividere le mie emozioni con le persone. Mia nonna per me è stata una figura straordinaria, anche se ha fatto soffrire mia mamma. Io, però, l’ho saputo solo dopo che mio papà è morto", ha continuato. "Mia mamma mi ha chiamato dicendomi che doveva sfogarsi, lei non ha mai detto niente per preservare il rapporto mio e di mia sorella con nostra nonna. Secondo me, mamma ha fatto bene perché non ha voluto rovinare un legame. È incredibile quello che ha fatto. Di tutti i tradimenti di cui parlo nel libro, penso che quello più vero sia stato il tradimento di nonna a mamma", ha aggiunto, arrivando a non trattenere le lacrime.