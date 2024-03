Affari tuoi, colpo di scena: "È la prima volta", il dottore spiazza anche Amadeus

18 marzo 2024 a

Colpo di scena ad Affari tuoi, il game show condotto da Amadeus su Rai1. Le protagoniste della puntata di lunedì 18 marzo sono Eva e nonna Pasqualina dalla Puglia. Tra le mani il pacco numero 7 che rivestiva, a loro dire, un grande significato. Un pacco dopo l'altro, si arriva al bivio finale. Due le possibilità: che all'interno ci fossero 100mila euro oppure la somma simbolica di 5 euro. Cosa scegliere? A quel punto è arrivata l'attesa chiamata del Dottore. "Per la prima volta - ha detto il conduttore, Amadeus, al telefono - il Dottore chiede se hai una richiesta, ricordandoti che se lui dovesse accettarla sarebbe definitiva". Insomma, le parti si ribaltano: è il concorrente a imbeccare la proposta che chiude la partita. Ma non va come Eva e la nonna hanno sperato. Le due infatti chiedono ottantamila euro, troppo per il dottore che dà l'aut aut: "34mila euro e la chiudiamo qua". Una cifra molto distante da quella pregustata da Eva, dunque.

Cosa fare? La concorrente si è lasciata andare in ipotesi e ragionamenti: "Con 34mila euro non estinguo il mutuo però devi sapere che noi da quando ci siamo conosciuti camminiamo con una macchina piccolissima, gialla, nonostante abbiamo avuto due bambine, perché non abbiamo avuto la possibilità di comprarne una più grande. Con questi ci riuscirei". Alla fine la decisione: "Devo pensare alle mie bambine e quindi accetto l'offerta". Ma davanti a sé aveva il pacco da 100mila o da 5 euro? Al momento dell'apertura tutti tirano un sospiro di sollievo, o meglio di pericolo scampato: dentro c'era la cifra più bassa.