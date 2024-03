Eurovision Song Contest, chi conduce l'edizione 2024

16 marzo 2024 a

Saranno Gabriele Corsi, per il quarto anno consecutivo, e Mara Maionchi, attesa a ripetere il fortunato debutto di Liverpool 2023, i conduttori dell’edizione italiana dell'Eurovision Song Contest 2024, trasmessa martedì 7 e giovedì 9 maggio in prima serata su Rai2 mentre la finalissima di sabato 11 maggio andrà in onda su Rai1. Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate.

Sarà un’edizione al femminile, quella del 2024 di Eurovision Song Contest. Dopo l’annuncio dell’Azerbaigian, che ha sciolto la riserva sulla canzone, la «griglia» dei brani e degli artisti è ormai completa. A partecipare all’edizione di Malmö, da martedì 7 a sabato 11 maggio, in rappresentanza di 37 nazioni, saranno 27 cantanti solisti (18 donne, 9 uomini), 7 duetti (3 maschili, 1 femminile, 3 misti) e 3 gruppi (2 misti e 1 maschile). La più giovane artista in gara è la 17enne greco-australiana Vasiliki "Silia" Kapsis, nata il 5 dicembre 2006, portabandiera di Cipro. La meno giovane è la 56enne Mery Bas, cantante degli spagnoli Nebulossa, nata il 29 Dicembre 1967. La lingua più utilizzata nelle canzoni è come sempre l’inglese. Oltre ai 3 rappresentanti dei Paesi in cui è la lingua ufficiale (Regno Unito, Irlanda e Malta) altri diciannove concorrenti cantano solo in inglese, 4 combinano la loro lingua madre con l’inglese. L’Azerbaigian, dopo 15 canzoni in inglese, canta parte della loro canzone in lingua azera e nella canzone australiana - per la maggior parte in inglese - si cantano per la prima volta all’Eurovision alcune parole in Yankuntatjara, una delle lingue parlate dalle popolazioni native.