Bobo Tv ma senza Vieri. Tapiri e polemiche per il progetto di Adani, Cassano e Ventola

Striscia la notizia consegna il Tapiro d'oro a Bobo Vieri, calciatore di lungo corso e molto amato dal pubblico, per anni presente nel jetset con la sua Bobo Tv (un progetto che, a quanto pare, continua anche senza di lui). Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, consumato il polemico "divorzio" da Christian Vieri e dalla sua BoboTv, hanno annunciato la nascita di un loro nuovo programma online.

«Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m... che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti», ha dichiarato uno scatenato Cassano per lanciare il nuovo show che, naturalmente, non coinvolge più Bobo. Valerio Staffelli ha quindi deciso di consegnare a Vieri il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. La puntata andrà in onda stasera. Come la prenderà Vieri?