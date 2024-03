Rete4, rivoluzione nel palinsesto: ecco Mattino4, chi lo condurrà

06 marzo 2024 a

a

a

Cambiamenti in vista su Rete4. Lunedì 11 marzo alle 10.55 debutta Mattino 4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. La conduttrice, dopo la diretta su Canale 5 con Francesco Vecchi, si sposta su Rete 4 e prosegue, sempre in diretta, con il nuovo programma targato Videonews. Mattino 4 è un’altra finestra d’informazione di un’ora, dal lunedì al venerdì, con la rete Mediaset che sarà sempre più orientata all’approfondimento giornalistico e al racconto in diretta dei principali fatti del giorno.

Perché nessuno spiato del Pd, Fiorello non si tiene: il "dossier Schlein"

Dopo l’edizione delle 19 del Tg4, debutta su Rete 4 Terra Amara. Dalle 19.40 i fan della serie cult turca avranno la possibilità di rivivere fin dall’inizio le vicende dell’affascinante protagonista, Zuleyha. La serie, infatti, a grande richiesta, sarà ritrasmessa a partire dal primo episodio. Nuova collocazione per la serie Tempesta d’amore, che si sposta alla mattina. I nuovi episodi della serie tedesca andranno in onda tutti i giorni alle ore 10. Qualche cambiamento anche per gli amanti delle fiction.