Chiara Ferragni da Fazio, la frase che fa indignare Maggio: "Grave"

Dall'errore di comunicazione al fraintendimento. Si parla dell'intervista di Chiara Ferragni nel salotto non certo ostile di Fabio Fazio a Che tempo che fa nel corso di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale5. Secondo Davide Maggio, giornalista esperto di tv, le parole dell'imprenditrice e influencer indagata per truffa aggravata a Milano nell'ambito del pandoro-gate sono "gravi". "Un'intervista totalmente inutile che non ha aggiunto niente di nuovo al racconto che Chiara aveva già fatto fino a ora - attacca il commentatore - ma appunto ha fatto venir fuori questa trasformazione: siamo passati dall'errore di comunicazione al fraintendimento".

È proprio questa l'espressione usata da Ferragni per minimizzare la portata delle accuse legate alla comunicazione della beneficenza. "Secondo me è abbastanza grave perché significa colpevolizzare il pubblico e il consumatore", argomenta Maggio che sintetizza il messaggio della coppia Ferragni-Fazio: " Signori e signore se avete comprato il pandoro e non avete capito le intenzioni benefiche di Chiara Ferragni, che comunque sono al vaglio della magistratura perché ricordiamolo c'è un'indagine per truffa aggravata, la colpa è la vostra. Questo è stato detto ieri e l'ho trovato abbastanza grave".