Mahmood a Verissimo si confessa, "terribile": il dramma dell'incendio

Reduce dall'ultima esperienza Sanremese e soddisfatto dei risultati ottenuti, in termini di classifiche, Mahmood è stato ospite di Silvia Toffanin e, nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, si è raccontato a trecentosessanta gradi. Il 16 febbraio è uscito il suo nuovo album, "Nei letti degli altri", lavoro attraverso cui l'artista prova a raccontare nuovi lati di sè e del suo fare musica. "C’è molto di me questa volta, forse più delle altre volte, credo che questo disco sia il disco più empatico che abbia mai scritto fino a ora perché in questi ultimi due anni e mezzo sento di essermi evoluto a livello proprio sentimentale", ha confessato nel salotto di Canale 5.

Parlando con la padrona di casa, il cantante ha anche raccontato dell'incendio che ha colpito la sua prima casa. Un grattacielo è stato distrutto dal rogo esploso domenica 29 agosto 2021. Mahmood abitava nel palazzo di lusso a sud della città. "È stato terribile", ha ammesso per la prima volta in diretta tv. "Era la mia prima casa in affitto, la prima indipendenza e poi sono dovuto tornare a casa di mia madre", ha continuato. Il giorno del dramma era in casa con alcuni amici: "Ero a casa con due mie amici e la mia amica se ne è accorta guardandolo l’ombra del palazzo", ha detto.