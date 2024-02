Giletti "apparso" a Storie italiane: "La Madonna di Trevignano..."

26 febbraio 2024 a

Il ritorno di Massimo Giletti. In pompa magna, stamattina, il conduttore è arrivato in viale Mazzini. Oggi è un giorno diverso: Giletti presenzia la conferenza stampa dello speciale sui 70 anni della tv. E torna in Rai dopo diverse stagioni in prima linea da Urbano Cairo. Giletti, mercoledì sera sulla Rete ammiraglia Rai, racconterà la tv. Ripercorrerà i più grandi successi rispolverando quel guizzo da anchorman che non ha mai perso. La Rai, dopo questo speciale, sicuramente non lo mette in panchina. Anzi. Scommetterà molto su Giletti, vero fuoriclasse.

"Ho invitato...": Giletti celebra la Rai con una serata-evento, l'anticipazione

Ma l’apparizione di Giletti avviene nel corso di Storie italiane con Eleonora Daniele. Vedo “Un’apparizione, un’apparizione…Eccolo…Massimo Giletti…Bentornato…”, dice la giornalista. “Vabbè che tu ti occupi della Madonna di Trevignano, ma ancora un’apparizione non lo sono del tutto…Su…”, risponde Giletti. Che ringrazia la collega. “Sono comunque contento e mi fa tanto piacere il tuo applauso…”, dice ancora Giletti. E la Daniele risponde:“Il mio applauso e quello di tutti…Il mio lo sai perché ti voglio bene come ti ho sempre detto…Sei un grande professionista, uno che si è sempre impegnato contro l’illegalità…”