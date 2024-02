Massimo Giletti celebra la Rai con una serata-evento e anticipa: "Ho invitato..."

11 febbraio 2024 a

"Benvenuto e bentornato in Rai": così Amadeus ha salutato Massimo Giletti, seduto in prima fila all'Ariston. La tv di viale Mazzini ha scelto il palco di Sanremo 2024 per ufficializzare il ritorno in Rai del conduttore con un programma che andrà in onda il 28 febbraio, in prima serata su Rai1, per celebrare i 70 anni del servizio pubblico. E proprio parlando di questa serata, l'ex padrone di casa di Non è l'Arena, il talk-show di politica e di attualità chiuso anzitempo, ha anticipato alcuni dettagli. Giletti ha rivelato di aver fatto delle chiamate e di aver invitato alcuni colleghi. "Celebreremo i 70 anni di tv il 28 febbraio, su Rai1 in prima serata, con grandi nomi. Tornare nell’azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmente e come uomo è un’emozione molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare", ha confessato di fronte al pubblico sanremese.

Poi, nuovo colpaccio di Massimo Giletti, che da Sanremo, dopo la serata al Festival, ha condotto il suo programma su Rtl 1025. E per la sua nuova trasmissione speciale in onda su Rai1, Giletti ha dichiarato di avere le idee chiare. La chicca, lo spoiler, è arrivato in diretta su Rtl 102.5. "Ho chiamato De Filippi, Bonolis e Mentana per lo speciale su Rai1", ha detto in radiovisione. Avrebbe quindi pensato a tre colleghi che conoscono sia il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento che quello dell'informazione.