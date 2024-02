Ciao Darwin, Paolo Bonolis si commuove nell'ultima puntata: "Perdonatemi"

24 febbraio 2024 a

Per tutto c'è una fine. Anche per "Ciao Darwin". La fortunata trasmissione condotta da Paolo Bonolis in tandem con Luca Laurenti è giunta, dunque, al capolinea. E nella puntata andata in onda il 23 febbraio, Bonolis ha voluto ringraziare tutto lo staff di lavoro che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di successi. E non è mancato un pizzico di emozione strozzata in gola.

Un Bonolis molto commosso, con gli occhi lucidi, ringrazia SDL, Cenci e il maestro Laurenti. È davvero finita. Addio a #CiaoDarwin#AscoltiTv pic.twitter.com/jKAiJzkRR9 — Boomerissima (@Boomerissima) February 24, 2024

“Non vi faccio tutto il pippone dei ringraziamenti - ha detto Bonolis - Vorrei solo ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione: la regia di Roberto Cenci, l’uomo piccione, e perdonatemi ma il ringraziamento più grande, al termine di una storia che è durata quasi 30 anni, va al maestro Luca Laurenti. Se non sbaglio tutto è cominciato nel 1997-1998 (1998-1999 ndDM), termina nel 2024 e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso. Non ce la faccio a ricordarmele tutte perché l’Alzheimer mi incalza, li ringrazio con queste immagini che vi salutano e vi ringraziano per essere stati così tanti così sempre con noi, grazie”. Intanto l'ultimissimo appuntamento è in programma martedì 27 febbraio con la puntata di "Ciao Darwin Rewind", dov'è stato riassunto “il meglio del peggio dal 1998 ad oggi”.