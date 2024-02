Dedicato a Maurizio Costanzo, il gesto finale di De Filippi: a chi regala i fiori

21 febbraio 2024 a

Uno show alla Maurizio Costanzo, ma in suo ricordo. Ieri è andata in onda la serata speciale condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio. Tanti amici, tanti salti nel passato. Un solo obiettivo: ricordare con affetto e stima un grande professionista del mondo del giornalismo e della televisione. "In quest’ultimo anno i tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo, non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore, e questo è stato il motivo per cui non ho rilasciato nessuna intervista", ha confessato la moglie dell'inventore del talk-show a un anno di distanza dalla scomparsa.

Maria che pur essendo commossa e totalmente senza parole vede Camilla Costanzo in lacrime e va a donarle i fiori. Un gesto dolcissimo e molto premuroso che dimostra quanto è speciale❤️ #DedicatoAMaurizioCostanzo pic.twitter.com/7mwab8Domt — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA (@BiasiErika) February 21, 2024

"Parlo di lui al presente perché penso che lui sia ancora presente", ha aggiunto la conduttrice, visibilmente emozionata. Per l’occasione si sono accese le luci del teatro Parioli di Roma, che cambia nome per rendere omaggio al conduttore televisivo diventando "Teatro Parioli Costanzo". Lo speciale televisivo ha visto la partecipazione di tanti volti noti del mondo dello spettacolo, amici del giornalista: Enzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Fiorello, Enrico Mentana, Luciana Littizzetto (con la sua immancabile letterina) e molti altri.

Alla fine dell'appuntamento, però, un gesto di Maria De Filippi ha commosso tutti. Dopo aver comunicato il cambio nome del teatro e aver ringraziato amici e pubblico, Fabio Fazio ha chiesto alla collega se volesse aggiungere qualche commento. Lei, emozionata, ha preferito evitare ulteriori commenti. Poi, però, quando il padrone di Che Tempo Che Fa le ha consegnato un mazzo di fiori, lei ha scelto di donarli a un'altra donna. "Voglio dare i fiori a una persona, a chi si sta commuovendo peggio di me", ha detto. Quindi ha raggiunto la figlia di Maurizio Costanzo, Camilla, e l'ha abbracciata forte. La scelta della conduttrice Mediaset ha raccolto tutto il supporto degli utenti, che sui social hanno pubblicato il video che ritrae la scena.