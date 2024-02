"Dedicato a... Maurizio Costanzo", la serata evento in onda su Canale 5

19 febbraio 2024 a

Martedì 20 febbraio dal Teatro Parioli in seconda serata su Canale 5 andrà in onda "Dedicato a... Maurizio Costanzo". Conduce Fabio Fazio con Maria De Filippi e molti altri artisti. Una serata evento che celebra il maestro del giornalismo e l’inventore del talk show in Italia Maurizio Costanzo gli amici di una vita attraverso la loro testimonianza sul palco filmati e contributi dedicati a uno dei volti più amati del nostro paese. In scena: Enrico Mentana, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Mara Venier, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Christian De Sica, Platinette, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Dario Vergassola, Rita Dalla Chiesa, Pino Strabioli e Vladimir Luxuria. Sul palco inconfondibile la voce di Giorgia che omaggia il giornalista in musica interpretando ’Se telefonando' straordinario brano scritto per Mina da Costanzo, Ghigo De Chiara con la musica di Ennio Morricone.

Un talento eccezionale quello di Maurizio Costanzo, coltivato fin da giovanissimo quando a 18 anni, nel 1956, inizia a lavorare nella redazione del quotidiano Paese Sera. La sua curiosità indomabile lo porta a volare subito in alto: passa al Corriere Mercantile, intervista Totò per Tv Sorrisi e Canzoni, diviene autore di programmi radio, scrive il testo -con Ghigo De Chiara- di “Se Telefonando” con le musiche e l’arrangiamento di Ennio Morricone. E ancora…scopre Paolo Villaggio e lo sprona a debuttare con il personaggio di Fracchia (antesignano di Fantozzi) ed è tra gli sceneggiatori de “Una giornata particolare” di Ettore Scola. Ma è il 1976 l’anno di svolta, quando insieme ad Angelo Guglielmi (a quell’epoca capostruttura di Raiuno), Costanzo ha la geniale intuizione di rendere protagonisti del piccolo schermo le parole e la conversazione mischiando sullo stesso palco personaggi famosi e gente comune. Nasce cosi “Bontà Loro”, primo talk show italiano. Qualche anno dopo, il 14 settembre1982, debutta il Maurizio Costanzo Show che in 40 anni non ha mai smesso di raccontare la nostra società.