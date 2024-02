Roma, il Teatro Parioli cambia nome: a chi verrà dedicato

Francesco Fredella 15 febbraio 2024 a

a

a

Lì dove tutto è iniziato. Lì al Teatro Parioli di Roma, cuore per 25 anni del "Maurizio Costanzo Show". Oggi quel teatro, che si trova in uno dei quartieri più chic della Capitale, cambia nome: Parioli-Costanzo. Ad un anno esatto dalla morte del giornalista, inventore del talk show, uomo di grande acume e vero talent scout.

"Non mi trovo". Pinuccio va in scena al Teatro Parioli





E’ stato visto arrivare anche Fabio Fazio, che con Bonolis e Maria De Filippi, condurrà l’omaggio in tv al giornalista scomparso. Un legame d’amore tra Costanzo e il teatro lungo oltre 50 anni. Per questo motivo il Parioli ha appena cambiato nome in segno di omaggio vero al conduttore. Al Parioli, nel corso degli ultimi trent'anni, si sono avvicendati attori, cantanti emergenti, affermati, politici, gente comune: tutti hanno raccontato l'Italia con ogni sfaccettatura. Il 20 febbraio tutti incollati alla tv: Costanzo verrà ricordato da tutti i grandi della televisione.