Sanremo 2024, Amadeus chiude le porte al Festival: "Sento che mi devo fermare"

Stavolta sembra proprio che non cambierà idea. A occuparsi del prossimo Festival di Sanremo non sarà Amadeus: «L'avevo già detto a maggio e l’ho ripetuto nella prima conferenza stampa di questo Festival, sento che mi devo realmente fermare - ha detto il conduttore nel corso della conferenza stampa finale del Festival - Ringrazio l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio per il suo desiderio di far proseguire me e Fiorello ma sento che dobbiamo fermarci e pensare ad altro. Non vado a fare l’eremita ma voglio pensare ad altre idee, altre sfide, altre scommesse come ho sempre fatto».

«In questo momento il mio unico desiderio è mettere la seconda stella sul petto. Scusate la divagazione calcistica. Ho solo pensieri di tempo libero, di stare con la famiglia e vedere qualche partita in più dell’Inter». L'ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, nel corso della conferenza stampa finale al teatro Ariston. «Ringrazio pubblicamente l’Inter perché da quando sono qui, la partita prima o la partita dopo il Festival vince. Ho ringraziato la società che mi ha fatto fare un Sanremo in assoluta serenità».