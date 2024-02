Sanremo 2024, l'attacco di Frankie Hi-Nrg: "Ha deciso la casta mediatica"

11 febbraio 2024 a

Come ogni Sanremo che si rispetti, anche l'ultimo targato Amadeus presenta il suo corollario di polemiche. Questa volta nel mirino c'è la vittoria di Angelina Mango che al televoto aveva raccolto un misero 16% contro un imponente 60% di preferenze raccolte da Geolier. Se a tutto questo si aggiungono i problemi tecnici legati all'invio degli sms la frittata è fatta. A cavalcarla sono in tanti. Non ultimo il rapper Frankie hi-nrg che su X getta benzina sul fuoco.

Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato #Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro. — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) February 11, 2024

