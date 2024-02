Sanremo 2024, la serata delle cover fa ballare. Angelina Mango da brividi

09 febbraio 2024 a

Brani iconici che hanno fatto la storia della canzone italiana e mondiale stasera sul palco dell'Ariston. Il momento dedicato alle cover, con i concorrenti sul palco affiancati da colleghi invitati per l'occasione, si dimostra ancora una volta tra i più attesi della settimana sanremese. La 'rondine' Angelina Mango, il suo volo l'ha già spiccato da tempo. A suon di hit che le sono valsi dischi d'oro e di platino, consacrandola tra i nuovi astri del panorama discografico nazionale, la figlia del grande Pino Mango è arrivata al suo primo Festival di Sanremo con una consapevolezza artistica che le ha consentito di scrollarsi di dosso il marchio di "figlia di".

Un banco di prova, il palco dell'Ariston, che la giovane cantante potentina vuole godersi come ci si gode un bel giro sulle giostre: "Quando sono scesa dal palco dopo la prima serata, ero felice - spiega -. Come scendere dalle giostre, subito dopo ho urlato 'voglio rifarlo'. Il mio obiettivo è questo, la felicità. E portare qualcosa da comunicare". La sua canzone, 'La noia', scritta a quattro mani con Madame, si è aggiudicata il primo posto nella top five di giovedì. "Ero molto stupita del primo posto - dice -. Ma ero molto felice. Se mi immaginassi le cose vivrei il mio presente in maniera sbagliata. Mi piace stupirmi quando accadono le cose, ed essere grata".

Per oggi, nella serata dedicata alle cover, Angelina Mango ha deciso di omaggiare il padre con uno dei suoi brani più iconici: La rondine. Per eseguirla, l'artista ha voluto accanto a sè il Quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, in una versione arrangiata da lei stessa insieme al fratello Filippo. Da quanto osservato e ascoltato durante le prove generali, Angelina Mango riesce a toccare le corde più profonde dell'anima, facendo vibrare una voce che, unita a quel volto così simile a quello del papà, convince anche i fan più esigenti di Mango. "La scelta del brano 'La rondine' è stata istintiva nel momento in cui ho deciso di fare un omaggio a mio padre - dice -. E' una canzone che ha sempre risuonato nelle mie orecchie".

Come altre artiste della sua generazione, Angelina Mango è seguitissima online, con una fanbase di oltre 700mila follower. "Sapere che ci sono così tante ragazze che mi seguono è una responsabilità - osserva -, ma non mi mette pressione. Ho la coscienza pulita su quello che faccio. Mi sento libera. E penso che una me bambina avrebbe sicuramente tratto ispirazione da un modello libero". Insomma Angelina Mango vive e si gode il suo splendido momento artistico, concentrandosi su un presente che vuol dire Festival, e a chi le domanda di un eventuale Eurovision, lei risponde: "E' troppo lontano. Non mi ci so ancora vedere".