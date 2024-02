Pomeriggio 5, "che bello essere di nuovo con voi": Myrta Merlino torna in tv

09 febbraio 2024 a

"Ben ritrovati. Che bello essere di nuovo con voi": con queste poche, mirate, parole Myrta Merlino è tornata in tv. La conduttrice è stata costretta a uno stop forzato da una brutta influenza. Un paio di giorni fa, infatti, a pochi minuti dalla diretta, la conduttrice aveva comunicato al suo pubblico il cambio di programma. "Cari tutti, sono crollata anche io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!", aveva scritto in una storia pubblicata su Instagram.

"Sono crollata anch'io": Merlino assente a Pomeriggio 5, che succede

Al suo posto, in puntata, era apparso Giuseppe Brindisi. "Buon pomeriggio, oggi tocca a me tenervi compagnia": così aveva esordito a Pomeriggio Cinque, la trasmissione di informazione e di attualità di solito capitanata dalla collega. "Myrta Merlino è stata colpita, come tanti italiani, dall'influenza stagionale", aveva spiegato per poi augurarle una pronta guarigione. La clip del rientro di Mirta Merlino, apparsa nella pagina ufficiale del programma, ha già attirato i commenti dei più affezionati. "Che bello vederti Myrta, bentornata", ha scritto qualcuno.