Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: "Sono crollata anch'io". Che succede

I telespettatori erano già pronti a sedersi sul divano e a seguire attentamente una nuova puntata di Pomeriggio Cinque condotta da Myrta Merlino. Ma i piani, si sa, non possono sempre essere rispettati. "Cari tutti, sono crollata anche io": così ha esordito la padrona di casa della trasmissione Mediaset sul suo profilo social. Attraverso una storia, pubblicata su Instagram, la giornalista ha fatto sapere che è costretta a fermarsi a causa di una forte influenza: "Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo!", ha aggiunto.

Chi guiderà il programma al suo posto? In un primo momento si era parlato di Simona Branchetti, nota giornalista del Tg5. Ora, però, a pochi minuti dalla messa in onda, è stato fatto circolare il nome di Giuseppe Brindisi. Come si legge sul sito DavideMaggio.it, pare che il conduttore di Zona Bianca sia pronto a sostituire la collega per la giornata di oggi. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. Basterà seguire in diretta per scoprire se tale indiscrezione corrisponda alla realtà.