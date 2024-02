Pomeriggio 5, Brindisi apre la puntata al posto di Merlino: "Oggi tocca a me"

07 febbraio 2024 a

È iniziata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità targato Mediaset. Solitamente a entrare nelle case degli italiani è Myrta Merlino. Oggi, però, c'è stato un cambio di programma. A causa di una brutta influenza, la giornalista ha scelto di rimanere a casa e, quindi, di non andare in onda come di consueto. Era stato già anticipato, ma è arrivata la conferma: al timone della trasmissione c'è oggi Giuseppe Brindisi, già conosciuto dal grande pubblico grazie a Zona Bianca. "Buon pomeriggio, oggi tocca a me tenervi compagnia": così ha esordito in diretta.

Buon pomeriggio e ben tornati a #Pomeriggio5!



Giuseppe Brindisi vi aspetta alle 17 in diretta su Canale 5 pic.twitter.com/xYEMZJiLsv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 7, 2024

"Myrta Merlino è stata colpita, come tanti italiani, dall'influenza stagionale", ha spiegato subito Brindisi, che poi ha continuato: "Con tutta la squadra di Pomeriggio Cinque le auguriamo di guarire e di tornare presto", ha detto il conduttore. Dopo l'iniziale preoccupazione, con la rassicurazione del giornalista, il pubblico ha colto l'occasione per abbandonarsi a un grande applauso. Il fuoriprogramma non è dispiaciuto agli utenti. "Un piacere vederlo e ascoltarlo", scrive qualcuno su X.