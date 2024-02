Sanremo 2024, Fiorello al veleno con John Travolta: “Ci ha fatto un tranello”. La verità

08 febbraio 2024 a

La gag con John Travolta ha portato alla consegna del Tapiro d’oro a Rosario Fiorello. Striscia la notizia, con il suo inviato Valerio Staffelli, ha raggiunto lo showman dopo per aver coinvolto il famoso attore nel Ballo del qua qua in diretta nazionale al Festival di Sanremo. Una vicenda che ha scatenato polemiche senza fine, con Fiorello che mette però un punto: “È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre. Ma secondo voi, lui non era d’accordo? Travolta non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo proposto ’Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico’. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi”.

Parole simili a quelle che già Amadeus aveva usato in mattinata nella conferenza stampa all’Ariston: “Nessun tranello ieri per John Travolta, era a conoscenza di tutto quello che è capitato sul palco: forse pensava di avere un cappellino giallo ed è arrivato arancione. Fiorello è il più grande showman che abbiamo in Italia ed era già stato ospite di Fiorello che gli aveva fatto fare il delfino. Quello che è successo fa parte di una certa ironia, la fa Jimmy Fellon negli Stati Uniti e Fiorello in Italia. È una cosa che possono fare solo poche persone. Poi può essere che un’espressione di John Travolta abbia tradito che una cosa che al momento sembrava accettasse, poi magari non ha gradito”.