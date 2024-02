Sanremo 2024, Travolta antipatico? Amadeus fulmina l'attore nel siparietto con Ramazzotti

08 febbraio 2024 a

L’Ariston si conferma la ’terra promessa’ di Eros Ramazzotti. Il cantante romano torna a Sanremo e l’accoglienza è calorosissima. Mentre canta Terra promessa, che festeggia i 40 anni nel 2024, platea e galleria si alzano in piedi a ballare, un trenino circola nei corridoi della platea, e in galleria viene inquadrato un cartello: “Eros, noi saremo sempre i ragazzi di oggi”. Terra Promessa prosegue poi, su richiesta del cantante, a cappella con i coristi dell’orchestra, in un momento emozionante in cui il pubblico segna il tempo con le mani e Ramazzotti ricorda i bambini in guerra: “Quasi 500 milioni di bambini non vedranno mai la terra promessa. Basta sangue, basta guerre. Pace. I nostri pensieri forever”. Poi entra Amadeus che scambia due chiacchiere con l’ospite, e i due sono protagonisti di una gag sul filo dell’ironia riguardo alle polemiche sull’ospitata di John Travolta di ieri: “Fai fare anche a me il Ballo del qua qua?”, scherza Eros. E arriva la stoccata di Amadeus: “Tu lo faresti con più simpatia”. “Perché è stato antipatico?”, ha domandato il cantante. “Sicuramente pensavamo meglio", ha replicato Amadeus, con un sorriso sarcastico. “Potevate dargli più soldi”, la risposta fulminante di Ramazzotti.

Nel corso della serata anche Fiorello, collegandosi dall’Aristonello, è tornato sul caso Travolta: “Se avessimo scippato due anziane fuori dalle poste ci avrebbero insultato di meno. Lo scippo è meno grave del Ballo del qua qua’ L’Associazione Papere Italiane - ha chiosato lo showman siciliano - ci denuncia e dice che la cosa fatta ieri è la cosa peggiore successa alle papere dopo la caccia”.