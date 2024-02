Sanremo 2024, Amadeus sbotta per il caso John Travolta: "La stro***ta su cui polemizzare"

08 febbraio 2024 a

John Travolta "sapeva tutto", anche del ballo del qua qua. Amadeus nel corso della conferenza stampa al Festival di Sanremo di giovedì 8 febbraio fornisce la versione del doppio caso scatenato dall'ospitata del divo hollywoodiano protagonista della gag con Fiorello e con lo stesso direttore artistico e dei sospetti su un presunto caso di pubblicità occulta legato alle scarpe indossate dall'attore sul palco dell'Ariston. Le immagini della partecipazione di John Travolta, compreso il ballo del qua qua, erano vincolate solo alla diretta di ieri sera, hanno spiegato i rappresentanti della Rai in conferenza stampa parlando di "una clausola" inserita nel contratto su volontà dell’attore. Insomma, non c'è stato un rifiuto dopo aver partecipato alla gag che anche lo stesso Fiorello ha definito, ironizzando, "terrificante".

"Stiamo creando un caso che non c’è", ha detto Amadeus che si innervosisce in conferenza stampa alle domande insistenti dei giornalisti sull’esibizione di Travolta. Il direttore artistico ha detto che "io mi sono divertito tantissimo e da quello che vedo sui social è piaciuto a molti, è diventato un meme". "Tutto questo dramma su Travolta sta succedendo perchè sta andando tutto bene e allora ci si chiede: dove possiamo trovare la stro***ta su cui polemizzare? - aggiunge il conduttore -. Ma parliamo di Allevi, del cast di ’Mare Fuori', delle cose belle...", sbotta Amadeus.

Insomma, "gli avevo spiegato tutto, anche del ballo del qua qua", ribadisce Amadeus che afferma che non c'è stato "Nessun tranello" al divo, "non è stato costretto a fare nulla, ne era a conoscenza e lo aveva condiviso. Sapeva esattamente tutto. Pensavo potesse funzionare. Poteva funzionare 10, ha funzionato 8 per l’espressione di Travolta". Il riferimento è alla faccia a dir poco perplessa quando gli è stato messo il copricapo da papero... "È stato lui a contattarmi e a scrivermi che aveva piacere a venire al Festival di Sanremo. Questo è avvenuto non molti giorni fa. Gli avevamo detto che avremmo voluto giocare con lui. Sapeva cosa sarebbe accaduto in linea di massima. È stato tutto molto sereno. E per me molto divertente", ha detto Amadeus in conferenza stampa.

Sul compenso al divo e sul caso sollevato per le sneaker, Amadeus e i rappresentanti della Rai in conferenza stampa all’Ariston assicurano che a John Travolta è stato dato solo "un basso rimborso spese" per la sua presenza ieri sera e affermano di non sapere nulla di eventuali accordi commerciali tra l’attore e l’azienda produttrice delle scarpe che indossava. "Un errore" non oscurare il logo, ha ammesso Federica Lentini, vicedirettrice dell’Intrattenimento Prime Time. "È arrivato in camerino all’ultimo momento e non ci siamo accorti del logo che non è molto familiare" ha spiegato.